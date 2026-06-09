PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Baumunfall fordert eine leichtverletzte Person

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / HOHENEGGELSEN (lud)

Am 08.06.2026, gegen 16:35 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in 31185 Söhlde OT Hoheneggelsen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Die 55-jährige Fahrzeugführerin aus dem Stadtgebiet Salzgitter befuhr mit ihrem VW Golf die Bahnhofstraße aus Gr. Himstedt kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Im weiteren Verlauf der Bahnhofstraße kam die 55-Jährige aus bislang noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Im Anschluss kam der Pkw stark unfallbeschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen.

Glücklicherweise wurde die 55-Jährige trotz der nicht unerheblichen Schäden und Verformungen ihres Pkw lediglich leichtverletzt. Trotz alle dem wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 10.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die Bahnhofstraße kurzzeitig gesperrt. Es kam allerdings zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Neben einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth kam auch ein Rettungswagen, ein Abschleppfahrzeug und die ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr aus Hoheneggelsen zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 15:59

    POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Elze - Gartenstraße

    Hildesheim (ots) - (bur) Am Dienstag, den 09.06.2026, kam es im Zeitraum von 11:10 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Elzer Gartenstraße Höhe Hausnummer 6. Ein dort am Fahrbahnrand geparkter blauer VW Golf eines 67 jährigen Elzers wurde seitlich durch ein unbekannte Fahrzeug gestreift und setze seine Fahrt unerlaubt weiter fort. Die Polizei hat nun ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 13:41

    POL-HI: Störung der Veranstaltung in der Liebfrauenkirche

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 8. Juni 2026 fand ab 17:45 Uhr in der Hildesheimer Liebfrauenkirche eine Veranstaltung mit dem ehemaligen Bundesaußenminister Joschka Fischer statt, die aus einer Podiums- sowie einer anschließenden Publikumsdiskussion bestand. Zu Beginn der Veranstaltung störten sieben Personen die Rede des Referenten durch das Rufen von Parolen. Die Personen wurden durch die anwesenden ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 13:28

    POL-HI: Illegale Müllentsorgung in Heersum - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - HOLLE / HEERSUM (unb) Am Vormittag des 09.06.2026 wird der Polizei Bad Salzdetfurth gemeldet, dass am Waldrand zwischen den Ortschaften Heersum und Listringen nördlich der L499 illegal Müll entsorgt worden ist. Bei dem abgelagerten Unrat handelt es sich um mehrere, asbesthaltige Eternitplatten, welche oftmals beim Bau von Dächern verwendet wurden. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise zu einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren