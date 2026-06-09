Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Baumunfall fordert eine leichtverletzte Person

Hildesheim (ots)

SÖHLDE / HOHENEGGELSEN (lud)

Am 08.06.2026, gegen 16:35 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in 31185 Söhlde OT Hoheneggelsen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Die 55-jährige Fahrzeugführerin aus dem Stadtgebiet Salzgitter befuhr mit ihrem VW Golf die Bahnhofstraße aus Gr. Himstedt kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Im weiteren Verlauf der Bahnhofstraße kam die 55-Jährige aus bislang noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Im Anschluss kam der Pkw stark unfallbeschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen.

Glücklicherweise wurde die 55-Jährige trotz der nicht unerheblichen Schäden und Verformungen ihres Pkw lediglich leichtverletzt. Trotz alle dem wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 10.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die Bahnhofstraße kurzzeitig gesperrt. Es kam allerdings zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Neben einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth kam auch ein Rettungswagen, ein Abschleppfahrzeug und die ehrenamtlichen Helfer der Feuerwehr aus Hoheneggelsen zum Einsatz.

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