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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Elze - Gartenstraße

Hildesheim (ots)

(bur) Am Dienstag, den 09.06.2026, kam es im Zeitraum von 11:10 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Elzer Gartenstraße Höhe Hausnummer 6. Ein dort am Fahrbahnrand geparkter blauer VW Golf eines 67 jährigen Elzers wurde seitlich durch ein unbekannte Fahrzeug gestreift und setze seine Fahrt unerlaubt weiter fort. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet mögliche Zeugen darum, sich unter der T. 05068-9338-0 zu melden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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