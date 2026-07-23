Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker bestehlen Senior - Polizei gibt Verhaltenstipps

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Tiergartenbreite

21.07.2026, 14.15 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde ein Senior in seinem Wohnhaus Opfer von Trickdieben. Die Täter entwendeten Bargeld und eine Schmuckschatulle.

Gegen 14.15 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustür des älteren Herrn. Sie gaben vor, in der Nachbarschaft Dacharbeiten durchzuführen und dabei einen vermeintlichen Schaden am Dach des Seniors bemerkt zu haben.

Der Hausbesitzer glaubte den Männern und ließ sie herein. Im Gebäude täuschten die Unbekannten die Entdeckung eines weiteren Schadens vor. Während einer der Täter unter dem Vorwand, etwas aus dem Auto zu holen, das Haus verließ, verwickelte sein Komplize den Senior gezielt in ein Gespräch. Kurze Zeit später verließ auch der verbliebene Mann das Wohnhaus, ohne Reparaturen durchgeführt zu haben. Den Diebstahl bemerkte der Senior erst am darauffolgenden Mittwoch.

Der Hauptgesprächspartner wird auf 40-45 Jahre geschätzt, war schlank, entsprach einem osteuropäischen Phänotyp und sprach mit Akzent. Sein etwa 40-jähriger Begleiter hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die im weiteren Umfeld der Brüder-Grimm-Straße in der Tiergartenbreite verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 bei der Wolfsburger Polizei zu melden.

Die Polizei warnt dringend davor, Fremde ins Haus oder die Wohnung zu lassen, die unangekündigt vor der Tür stehen. Bürgerinnen und Bürger sollten spontanen Behauptungen über angebliche Schäden am Gebäude misstrauisch begegnen. Seriöse Firmen kündigen ihre Arbeiten im Vorfeld an. Im Zweifelsfall sollte die Tür geschlossen bleiben und die Polizei über den Notruf 110 oder die Amtsnummer verständigt werden.

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