PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker bestehlen Senior - Polizei gibt Verhaltenstipps

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Tiergartenbreite

21.07.2026, 14.15 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde ein Senior in seinem Wohnhaus Opfer von Trickdieben. Die Täter entwendeten Bargeld und eine Schmuckschatulle.

Gegen 14.15 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustür des älteren Herrn. Sie gaben vor, in der Nachbarschaft Dacharbeiten durchzuführen und dabei einen vermeintlichen Schaden am Dach des Seniors bemerkt zu haben.

Der Hausbesitzer glaubte den Männern und ließ sie herein. Im Gebäude täuschten die Unbekannten die Entdeckung eines weiteren Schadens vor. Während einer der Täter unter dem Vorwand, etwas aus dem Auto zu holen, das Haus verließ, verwickelte sein Komplize den Senior gezielt in ein Gespräch. Kurze Zeit später verließ auch der verbliebene Mann das Wohnhaus, ohne Reparaturen durchgeführt zu haben. Den Diebstahl bemerkte der Senior erst am darauffolgenden Mittwoch.

Der Hauptgesprächspartner wird auf 40-45 Jahre geschätzt, war schlank, entsprach einem osteuropäischen Phänotyp und sprach mit Akzent. Sein etwa 40-jähriger Begleiter hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die im weiteren Umfeld der Brüder-Grimm-Straße in der Tiergartenbreite verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 bei der Wolfsburger Polizei zu melden.

Die Polizei warnt dringend davor, Fremde ins Haus oder die Wohnung zu lassen, die unangekündigt vor der Tür stehen. Bürgerinnen und Bürger sollten spontanen Behauptungen über angebliche Schäden am Gebäude misstrauisch begegnen. Seriöse Firmen kündigen ihre Arbeiten im Vorfeld an. Im Zweifelsfall sollte die Tür geschlossen bleiben und die Polizei über den Notruf 110 oder die Amtsnummer verständigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 11:39

    POL-WOB: Einbrüche in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Industriegebiet, Benzstraße 18.07.2026, 08.30 Uhr 19.07.2026, 04.46 Uhr Unbekannte Täter brachen am Samstag- und Sonntagmorgen in eine Werkstatt in der Benzstraße. Angaben zum genauen Diebesgut und der Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Einbrecher erlangten jeweils über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Im Anschluss ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 13:39

    POL-WOB: Einbruch in ein Restaurant - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Hellwinkel, Anemonenweg 17.07.20926, 23.59 Uhr bis 18.07.2026, 12.00 Uhr Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag in ein Restaurant im Anemonenweg ein und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Die Inhaberin des Restaurants entdeckte Samstagmittag den Einbruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt und durchsuchten die ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 13:17

    POL-WOB: Mann in hilfloser Lage bestohlen - Polizei sucht unbekannte Zeugin

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Kleiststraße 10.06.2026, 22.17 Uhr Am Abend des 10.06.2026 (Mittwoch) nutzte ein unbekannter Täter die Hilflosigkeit eines 23-jährigen Mannes aus und entwendete sein Portemonnaie. Der junge Mann wurde im Nahbereich eines Discounters in der Kleiststraße auf dem Fußweg liegend von einem Zeugen angetroffen. Der Zeuge verständigte sofort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren