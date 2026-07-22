Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Industriegebiet, Benzstraße

18.07.2026, 08.30 Uhr 19.07.2026, 04.46 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Samstag- und Sonntagmorgen in eine Werkstatt in der Benzstraße. Angaben zum genauen Diebesgut und der Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Einbrecher erlangten jeweils über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten die Räume nach Wertsachen.

Im Anschluss an die Taten verließen die Täter das Gelände und entkamen in unbekannte Richtung.

Ob es einen Zusammenhang der Taten von Samstag und Sonntag gibt ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariats in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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