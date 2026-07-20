Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mann in hilfloser Lage bestohlen - Polizei sucht unbekannte Zeugin

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kleiststraße

10.06.2026, 22.17 Uhr

Am Abend des 10.06.2026 (Mittwoch) nutzte ein unbekannter Täter die Hilflosigkeit eines 23-jährigen Mannes aus und entwendete sein Portemonnaie.

Der junge Mann wurde im Nahbereich eines Discounters in der Kleiststraße auf dem Fußweg liegend von einem Zeugen angetroffen. Der Zeuge verständigte sofort den Rettungsdienst, der den 23-Jährigen ins Klinikum brachte.

Neue Erkenntnisse ergaben, dass eine bisher unbekannte Frau Zeugin beobachtete, wie ein Mann das Portemonnaie des Hilflosen stahl und verschwand.

Die Ermittler hoffen nun, dass die Zeugin im Nachhinein mit Bekannten über den Vorfall gesprochen hat.

Die Polizei bittet die Zeugin selbst sowie Personen, die Hinweise zu ihrer Identität geben können, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 bei zu melden.

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