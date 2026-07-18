Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei nimmt drei Tatverdächtige vorläufig fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Tiergartenbreite, Schulenburgallee 18.07.2026, 02.53 Uhr

In der Nacht zu Samstag kam es auf einem Spielplatz an der Schulenburgallee zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Drei Tatverdächtige (21, 26 und 32 Jahre) wurden vorläufig festgenommen.

Gegen 02.53 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei, nachdem sie auf dem Gelände hinter einer Tankstelle eine Schlägerei beobachtet hatten.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurden insgesamt acht Personen angetroffen. Aus einer Fünfergruppe erlitt ein 25-Jähriger schwere Verletzungen, drei weitere Männer (26, 26 und 28 Jahre) wurden leicht verletzt. Ein 23-Jähriger blieb unverletzt.

Unter den drei Tatverdächtigen vor Ort wies ein 21-Jähriger ebenfalls schwere Verletzungen auf. Zweit weitere Tatverdächtige (26 und 32 Jahre) wurden leicht verletzt.

Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren. Die Schwerverletzten wurden stationär aufgenommen.

Von der zuständigen Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde gegen den 26-jährigen Haupttäter einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Der zuständige Haftrichter folgte dem Antrag und erließ am Samstagnachmittag einen Untersuchungshaftbefehl. Der 26-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die näheren Hintergründe und der genaue Ablauf der sind bisher nicht bekannt.

Die Ermittlungen dauern an.

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