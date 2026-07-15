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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falscher Schrottsammler bestiehlt Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Lehre (ots)

Lehre, Flechtorf

14.07.2026, 11.45 Uhr

Am Dienstagmittag nutzte ein unbekannter Täter in Flechtorf die Gutgläubigkeit einer Seniorin aus und entwendete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen zu einem möglichen Mittäter dauern an.

Die ältere Dame befand sich zur Mittagszeit in ihrem Garten, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser fragte nach älteren Schallplatten und Elektroschrott. Als die Seniorin ihm daraufhin zwei alte Fahrräder anbot und diese aus dem Keller holte, gab der Mann vor, sein Auto holen zu wollen. Die Frau begab sich kurz darauf in ihre Garage, um weiteren Elektroschrott zusammenzusuchen

Als sie nach kurzer Zeit nach dem Unbekannten schaute, bemerkte sie die offenstehende Haustür. Im Haus stellte sie fest, dass ihre Schmuckschatulle entwendet worden war. Vom Täter fehlte jede Spur.

Der unbekannte Mann war etwa 40 bis 50 Jahre, ungefähr 1,80 Meter groß und hatte eine kräftige Statur mit Bauchansatz. Bekleidet war er mit einem hellen grauen Oberteil und einer hellen Hose, zudem trug er ein Basecap.

Zeugen, die im weiteren Umfeld der Hattorfer Straße in Flechtorf die gesuchte Person gesehen haben oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Lehre unter der Telefonnummer 05308/990930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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