Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kleinkraftrad-Fahrer gefährden Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

03.07.2026, 23.14 Uhr

Zwei bislang unbekannte Fahrer von Kleinkrafträdern fuhren am späten Freitagabend (03.07.2026) mehrfach in verkehrsgefährdender Weise durch die Wolfsburger Innenstadt und entzogen sich einer Polizeikontrolle. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen sowie einem gefährdeten Fußgänger.

Gegen 23:14 Uhr meldeten Zeugen zunächst erheblichen Lärm durch mehrere Kleinkrafträder (KKR) in der Fritz-Reuter-Straße. Beim Eintreffen des Streifenwagens hatten sich die Verursacher bereits entfernt. Um 23:39 Uhr folgten weitere Notrufe aus der Heinrich-Heine-Straße und der Gustav-Freytag-Straße. Dort missachteten zwei Zweiradfahrer rote Ampeln und fuhren riskant über Gehwege.

Gegen 23:50 Uhr entdeckte eine Streifenbesatzung die beiden Fahrzeuge im Bereich des ZOB in der Porschestraße. Ein KKR war mit zwei Personen besetzt, das andere mit einer Person. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten beide Fahrer mit hoher Geschwindigkeit und ignorierten die Anhaltesignale.

Während das mit zwei Personen besetzte Zweirad wendete, flüchtete der Einzelfahrer über die Allessandro-Volta-Straße in Richtung Kolpingstraße. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Der Flüchtende bog auf Höhe einer Bank in die Fußgängerzone ab. In Höhe der Zollstraße konnte ein Fußgänger einen Zusammenstoß mit dem flüchtenden KKR nur durch einen rettenden Sprung zur Seite verhindern. Aufgrund von Straßenpollern musste die Polizei die Verfolgung im Bereich der Heßlinger Straße schließlich abbrechen.

Die Ermittler bitten den gefährdeten Fußgänger aus der Zollstraße sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu den Fahrern oder den Kleinkrafträdern geben können, sich bei der Polizei Wolfsburg unter 05361/46460 zu melden.

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