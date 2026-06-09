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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Vermisste Ausreißerin wohlbehalten aufgefunden

Greiz (ots)

Ronneburg. Eine seit Montagabend (08.06.2026) vermisste 13-Jährige konnte in der Nacht zu Dienstag wohlbehalten aufgefunden werden.

Das Mädchen hatte nach einem familiären Streit gegen 15:00 Uhr das Elternhaus verlassen und kehrte zunächst nicht zurück. Nachdem die Angehörigen am Abend die Polizei informiert hatten, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Daran waren neben Einsatzkräften der Landespolizeiinspektion Gera auch Polizeisuchhunde und weitere Unterstützungskräfte beteiligt.

Gegen 02:00 Uhr konnte die Jugendliche im Stadtgebiet von Ronneburg durch Polizeibeamte aufgefunden und anschließend an ihre Eltern übergeben werden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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