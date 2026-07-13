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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Frontalzusammenstoß - Zwei Pkw-Fahrer schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Neindorf, Landesstraße 294, Juliushöh 12.07.2026, 19.40 Uhr

Au der Landesstraße 294 bei Neindorf kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw-Fahrer (22 und 63 Jahre) schwer verletzt wurden.

Gegen 19.40 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr über E-Call und Anrufen von Zeugen über einen Frontalzusammenstoß auf der Straße Juliushöh im Übergang zur L 294 informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 22-jährige mit seinem VW Eos aus Heiligendorf kommend in Richtung Neindorf. Aus bisher unbekannten Gründen geriet der VW Eos in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei frontal mit dem ihm entgegenkommenden Skoda des 63-Jährigen.

Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Passanten Erste Hilfe. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren.

Ein in dem Skoda befindlicher Hund blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

An den Pkw entstanden Totalschäden und sie mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die L 294 bis 23.10 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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