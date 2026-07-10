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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahndungserledigung: Vermisste Person aus Lehre angetroffen

Königslutter/Helmstedt (ots)

Königslutter, 10.07.2026

Seit Donnerstagmorgen, 02.07.2026, wurde die 69 Jahre alte Frau G. aus Lehre vermisst (wir berichteten).

Am Freitagnachmittag konnte Frau G. im Bereich Rieseberg angetroffen werden. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut.

Die näheren Umstände ihres Verschwindens sind derzeit unbekannt. Die Polizei geht bisher davon aus, dass Frau G. aus eigenem Antrieb ihr gewohntes Umfeld verlassen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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