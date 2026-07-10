POL-WOB: Fahndungserledigung: Vermisste Person aus Lehre angetroffen
Königslutter/Helmstedt (ots)
Königslutter, 10.07.2026
Seit Donnerstagmorgen, 02.07.2026, wurde die 69 Jahre alte Frau G. aus Lehre vermisst (wir berichteten).
Am Freitagnachmittag konnte Frau G. im Bereich Rieseberg angetroffen werden. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut.
Die näheren Umstände ihres Verschwindens sind derzeit unbekannt. Die Polizei geht bisher davon aus, dass Frau G. aus eigenem Antrieb ihr gewohntes Umfeld verlassen hat.
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Polizei Wolfsburg
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