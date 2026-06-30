Feuerwehr Bochum

FW-BO: Tierrettung auf Feld - Pferd in Erdloch eingeklemmt

Bochum (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Bochum um 08:40 Uhr zu einem Einsatz auf ein Feld an der Engelsburger Straße 7 alarmiert. Der Einsatzgrund lautete: Pferd steckt mit einem Bein in einem Loch fest. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich die Lage wie folgt dar: Ein Pferd war mit einem Hinterbein in ein Erdloch geraten und lag bereits auf der Seite. Die Reiterin blieb unverletzt. Anwesende Personen hatten bereits eigenständig begonnen, das betroffene Bein des Tieres mit Schaufeln freizulegen. Das Pferd zeigte zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits sehr schwache Vitalzeichen. Unverzüglich wurde eine Tierärztin zur Einsatzstelle beordert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen derweil die weiteren Rettungsmaßnahmen. Um das eingeklemmte Bein möglichst schonend zu befreien, wurde die umliegende Erde zunächst mit Wasser aufgeweicht. Anschließend erfolgte die Freilegung des Hinterbeins unter Einsatz von Spaten und Schaufeln. Trotz der ergriffenen Maßnahmen und der Bemühungen der Veterinärmedizinerin, verschlechterte sich der Zustand des Tieres im weiteren Verlauf des Einsatzes weiter. Das Pferd, das bereits ein höheres Alter hatte und nach Angaben der Halterin an einer Herzerkrankung litt, verstarb noch an der Einsatzstelle. Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der Abtransport des verstorbenen Tieres wurde im Anschluss durch einen hierfür zuständigen Fachbetrieb organisiert. Insgesamt waren sechs Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bochum im Einsatz. Der Einsatz konnte um 09:23 Uhr beendet werden.

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