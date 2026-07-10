Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt endet in der Justizvollzugsanstalt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hellwinkel, Schreberstraße

09.07.2026, 10.10 Uhr

Am Donnerstagmorgen war alkoholisierter Mann mit seinem Fahrrad im Wolfsburger Stadtteil Hellwinkel unterwegs. Bei der Überprüfung des 56-Jährigen stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag.

Ein Zeuge verständigte am Donnerstagmorgen die Polizei, da ihm im Anemonenweg ein Fahrradfahrer aufgefallen war, der sich durch Herumschreien auffallend verhalten würde. Die eingesetzten Beamten konnten den 56-Jährigen in der Schreberstraße antreffen, der augenscheinlich erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zudem gab er an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet, die im Klinikum entnommen wurde.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag und er wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Gegen den 56-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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