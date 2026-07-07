Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Festnahme: Polizei Wolfsburg nimmt Tatverdächtige nach Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verdachts schwerer Raubtaten fest

Wolfsburg (ots)

Magdeburg

02.07.2026

Nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen in zwei Fällen des schweren Raubes in Helmstedt (wir berichteten) und Magdeburg konnten Beamte der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt am vergangenen Donnerstag drei dringend tatverdächtige Personen festnehmen.

Im Zuge des von der Staatsanwaltschaft Braunschweig geführten Ermittlungsverfahrens führte die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt mit Unterstützung des SEK Niedersachsen sowie der Polizei Sachsen-Anhalt Durchsuchungsmaßnahmen an mehreren Örtlichkeiten in Magdeburg durch. Vorausgegangenen waren monatelange Ermittlungen gegen die drei Beschuldigten.

Bei denen gemäß Beschluss des AG Braunschweig durchgeführten Durchsuchungen von Wohnungen in Magdeburg wurden diverse Beweismittel sichergestellt.

Dabei konnten zwei Beschuldigte im Alter von 26 Jahren und ein weiterer 28 Jahre alter Beschuldigter angetroffen und aufgrund vorliegender Haftbefehle festgenommen werden. Zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden sie in die Polizeiinspektion Magdeburg gebracht. Im Anschluss wurden sie Haftrichtern der Amtsgerichte in Braunschweig und Magdeburg vorgeführt und daraufhin verschiedenen Justizvollzugsanstalten zugeführt.

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