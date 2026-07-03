Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Erregung öffentlichen Ärgernisses - Polizei sucht unbekannten Täter

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Stralsunder Ring

30.06.2026, 14:05 - 14:10 Uhr

Ein Unbekannter onanierte am frühen Dienstagnachmittag öffentlich in einem Park nahe einer Grundschule in der Straße Stralsunder Ring in Wolfsburg. Die Polizei sucht Zeugen.

Um einen über den Zaun geschossenen Ball wiederzuholen, begab sich eine Mitarbeiterin der Schule in den an das Schulgelände angrenzenden Park. Dabei erblickte sie einen unbekannten Mann, der an einem dortigen Gebüsch stand und an seinen Genitalien manipulierte. Die 25-Jährige forderte den Mann lautstark auf, seine Handlung zu unterlassen und begab sich zügig zurück auf das Schulgelände, um die Polizei zu informieren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief jedoch ohne Erfolg.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden die Handlungen des Mannes durch keine Kinder beobachtet.

Der unbekannte Täter war schlank, etwa 1,60 -1,70 m groß und etwa 27-35 Jahre alt. Er war komplett schwarz gekleidet und trug eine Dreiviertelhose, ein T-Shirt sowie ein Basecap. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

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