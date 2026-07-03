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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter schlägt auf 17-Jährigen ein - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Sachsenring

02.07.2026, 00:20 Uhr

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17 Jahre alten Wolfsburgers kam es in der Nacht zum Donnerstag an einer Bushaltestelle in der Straße Sachsenring in Wolfsburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren der 17-Jährigen und seine 16 Jahre alte Freundin mit der Buslinie 201 vom ZOB aus in Richtung "Mörser Winkel" unterwegs. Als sie an der Haltestelle Sachsenring ausstiegen, stieg ebenfalls eine ihnen unbekannte männliche Person aus dem Linienbus. Diese sprach den 17-Jährigen unvermittelt an und fragte ihn, ob er "kämpfen" wolle. Bevor der Wolfsburger dies verneinen konnte, griff ihn der Unbekannte an und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Erst als die 16-jährige Begleiterin des Opfers lautstark rief, dass sie jetzt die Polizei rufe, ließ der Unbekannte von dem 17-Jährigen ab und flüchtete in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes.

Der unbekannte Täter war etwa 16-20 Jahre alt und etwa 1,90 m groß. Er hatte braune Haare und war mit einem weißen T-Shirt sowie einer blauen Jeans bekleidet.

Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt im Bus oder in der Nähe der Tatörtlichkeit befunden haben und die Tat beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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