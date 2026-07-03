Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - 8-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Dresdner Ring

02.07.2026, 12:35 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmittag in der Straße Dresdener Ring im Wolfsburger Stadtteil Westhagen. Ein 8-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 22-jährige Fahrer eines BMW auf dem Dresdner Ring in Fahrtrichtung Stralsunder Ring unterwegs, als plötzlich ein Kind von rechts kommend auf die Fahrbahn lief. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der BMW-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem 8-Jährigen nicht mehr vermeiden. Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht.

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