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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter fasst Kinder in Schwimmbad an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerpark

26.06.2026, 17:15 Uhr

Ein unbekannter Mann berührte am vergangenen Freitagnachmittag zwei 13-Jahre alte Mädchen, die sich in einem Schwimmbad im Wolfsburger Allerpark aufhielten. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden 13-Jährigen zunächst im Außenbecken des Schwimmbades. Plötzlich schwamm der Unbekannte auf die beiden Mädchen zu und berührte sie unsittlich am Gesäß sowie an den Oberschenkeln. Die beiden 13-Jährigen begaben sich daraufhin in ein Becken im Innenbereich. Auch dorthin folgte ihnen der unbekannte Mann und beobachtete sie immer wieder, bis diese nach einiger Zeit das Schwimmbad verließen und sich ihren Eltern anvertrauten.

Der Unbekannte war etwa 1,70 m groß und etwa 25 -30 Jahre alt. Sein Äußeres entsprach einem südeuropäischen Phänotyp. Er hatte schwarze, an den Seiten kurz rasierte Haare sowie einen Dreitagebart und trug er eine schwarze lockere Badehose. Zudem hatte er ein blaues gemustertes Handtuch bei sich.

Die Ermittler der Wolfsburger Polizei suchen nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zum Täter geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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