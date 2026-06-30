Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Ergänzung: Vermisste Person aus Helmstedt - Polizei bittet um Mithilfe

Helmstedt (ots)

Helmstedt

Seit Sonntagmittag, den 28.06.2026, wird der 70 Jahre alte Herr S. aus Helmstedt vermisst (wir berichteten).

Wie weitere Ermittlungen ergaben, war Herr S. letztmalig mit einem grauen Achselshirt mit Aufdruck, einer grünen, knielangen Hose mit Taschen sowie Bade-Pantoletten bekleidet. Des Weiteren trug er zuletzt ein violettes Krankenhausbändchen am Arm.

Die intensiven Suchmaßnahmen der Polizei werden fortgesetzt. Zeugen, die Herrn S. gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351-5210 in Verbindung zu setzen.

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