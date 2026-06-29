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POL-WOB: Vermisste Person aus Helmstedt - Polizei bittet um Mithilfe

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Helmstedt (ots)

Helmstedt

Seit Sonntagmittag, den 28.06.2026, wird der 70 Jahre alte Herr S. aus Helmstedt vermisst. Herr S. ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Er ist groß, schlank und hat schütteres graues Haar. Zuletzt war er mit einem T-Shirt, einer kurzen Hose und Sandalen bekleidet. Kräfte der Polizei suchen seit gestern intensiv nach dem Vermissten. Hierbei werden sie aktuell durch Kräfte der Kreisfeuerwehr Helmstedt mit Drohnen sowie durch das Deutsche Rote Kreuz unterstützt. Auch ein Polizeihubschrauber befindet sich im Einsatz. Zeugen, die Herrn S. gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351-5210 in Verbindung zu setzen.

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