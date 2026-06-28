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POL-WOB: Vermisste Person aus Fallersleben - Polizei bittet um Mithilfe

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Wolfsburg (ots)

Seit dem gestrigen Tag, 27.06.2026, wird der 88 Jahre alte Herr Konstantinos G. aus Wolfsburg (Fallersleben-West) vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einem hilflosen Zustand befindet und dringend auf Hilfe angewiesen ist. Herr G. ist schlank bis normal gebaut, hat weiße Haare (Halbglatze) und ist etwa 1,68 m groß. Zuletzt war er mit einer grauen Basecap, einem roten Pullover und einer beigen Jeans bekleidet. Zudem führte er einen Gehstock mit sich. Kräfte der Polizei befinden sich seit gestern frühen Abend in intensiven Suchmaßnahmen. Hierbei werden sie aktuell durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Wolfsburg mit zwei Drohnen unterstützt. Zeug*innen, die Herrn G. gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-46460 zu melden.

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