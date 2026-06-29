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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte brechen in Reihenhaus ein

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Bruchgartenweg

25.06.2026, 19:00 Uhr - 26.06.2026, 12:15 Uhr

Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag in ein Reihenhaus in der Straße Bruchgartenweg in Vorsfelde ein. Sie entwendeten Bargeld. Eine Angehörige, die sich während der urlaubsbedingten Abwesenheit ihrer Verwandten um das Haus kümmerte, bemerkte den Einbruch und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter durch das Überwinden eines Gartentores Zugang zum Grundstück. Im Anschluss wirkten sie gewaltsam auf die Kellertür ein und gelangten so ins Innere des Reihenhauses. Sie durchsuchten alle Räume und entfernten sich im Anschluss mit dem Diebesgut auf unbekannte Weise in unbekannte Richtung. Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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