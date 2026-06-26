POL-WOB: Unbekannter Toter in der Schunter aufgefunden

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Erikaweg 15.06.2026, 00:00 Uhr - 25.06.2026, 17:54 Uhr Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen dem 15. und 25.6.2026 im Erikaweg in Wolfsburg. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die unbekannten Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hauseigentümer aus und verschafften sich durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster Zugang zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchten sie ...

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