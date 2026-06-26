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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Toter in der Schunter aufgefunden

Lehre (ots)

Lehre, Flechtorf, Beienroder Straße

25.06.2026, 15:42 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde ein unbekannter männlicher Toter aus der Schunter nahe Flechtorf geborgen. Durch sofort eingeleitete, umfangreiche Ermittlungen ergaben sich erste Hinweise auf eine Identität des Verstorbenen. Die genaueren Umstände seines Ablebens sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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