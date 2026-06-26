POL-WOB: Unbekannter Toter in der Schunter aufgefunden
Lehre (ots)
Lehre, Flechtorf, Beienroder Straße
25.06.2026, 15:42 Uhr
Am Donnerstagnachmittag wurde ein unbekannter männlicher Toter aus der Schunter nahe Flechtorf geborgen. Durch sofort eingeleitete, umfangreiche Ermittlungen ergaben sich erste Hinweise auf eine Identität des Verstorbenen. Die genaueren Umstände seines Ablebens sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.
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