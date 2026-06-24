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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei nimmt Lebensgefährten des Opfers fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Lessingstraße

23.06.2026, 21.20 Uhr

Am Dienstagabend wurde eine 19-jährige Frau von ihrem 20 Jahre alten Lebensgefährten mit einem bisher nicht bekannten Gegenstand schwer verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort, stellte sich jedoch später der Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Dienstagabend in der Wohnung der 19-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Lebenspartnern. Im weiteren Verlauf gelangte die 19-Jährige unter bislang ungeklärten Umständen durch ein Badezimmerfenster ins Freie und blieb auf dem Gehweg vor dem Wohnhaus liegen.

Der Lebenspartner folgte ihr und fügte ihr mit einem noch unbekannten Gegenstand erhebliche Verletzungen zu. Als sich durch Hilfeschreie der Frau aufmerksam gewordene Passanten näherten, ergriff der 20-Jährige die Flucht.

Die Zeugen verständigten umgehend über den Notruf Polizei und Feuerwehr und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren und notmedizinisch behandelt. Eine Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Aufenthaltsort des Täters zunächst nicht ermittelt werden. Wenig später meldete er sich jedoch selbst bei der Polizei und konnte widerstandslos festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde der Tatverdächtige am Mittwochnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der 20-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gefahren.

Die Ermittlungen zum genauen Tathintergrund und zum Tatwerkzeug dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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