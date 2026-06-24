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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Spielwarengeschäft - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bauerstraße

23.06.2026, 02.15 Uhr

Nach einem Einbruch in ein Spielwarengeschäft in der Bauernstraße in Helmstedt in der Nacht zu Dienstag sucht die Polizei nach weiteren Tätern.

Eine Zeugin bemerkte am Dienstagmorgen die beschädigte Schaufensterscheibe und verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich mindestens zwei Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumen, durchsuchten diese und entwendeten mehrere hochwertige Spielekonsolen.

Im Zuge von Ermittlungen konnte die Polizei einen 22-jährigen Helmstedter als einen Tatverdächtigen ermitteln.

Zeugen, die Hinweise zu weiteren Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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