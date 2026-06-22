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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrradfahrer durch Reizstoff verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Mozartstraße

21.06.2026, 01.50 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurde in Fallersleben ein 35 Jahre alter Fahrradfahrer von Unbekannten mit einem Reizstoff besprüht und leicht verletzt. Die Hintergründe sind derzeit unbekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 35-Jährige mit seinem Fahrrad die Mozartstraße in Richtung Erich-Netzeband-Straße. Es näherte sich ihm ein Pkw, der neben ihm in gleicher Richtung fuhr. Aus dem Pkw heraus wurde der Radfahrer auf das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft angesprochen. Unvermittelt wurde er von dem Beifahrer mit einem Reizstoff ins Gesicht gesprüht, woraufhin er nichts mehr sehen konnte.

Passanten, die auf den Verletzten trafen, verständigten den Rettungsdienst. Der 35-Jährige wurde vor Ort durch Rettungssanitäter behandelt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum gefahren.

Konkrete Hinweise auf den Pkw liegen zurzeit nicht vor.

Zu dem Täter ist nur bekannt, dass er akzentfreies deutsch gesprochen hat.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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