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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: KORREKTUR DER ÖRTLICHKEIT Schwer verletzter E-Bike-Fahrer - Unfallhergang unklar

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sülfeld, Landesstraße 321

18.06.2026, 18.41 Uhr

Am Donnerstagabend wurde auf einen Radweg der L321, etwa 200 Meter hinter dem Ortsausgang Sülfeld, ein bewusstloser 55 Jahre alter Fahrradfahrer gefunden. Die näheren Umstände sind derzeit unbekannt.

Gegen 18.41 Uhr war ein Zeuge mit seinem E-Scooter von Sülfeld in Richtung Fallersleben unterwegs. Plötzlich bemerkte er am Ende eines parallel zur L321 befindlichen Radweges, eine Person auf dem Boden liegen. Bei näherer Betrachtung erkannte er ebenfalls ein liegendes E-Bike, so dass er von einem Unfall ausging. Der Zeuge verständigte umgehend den Rettungsdienst. Gemeinsam mit einem weiteren Helfer leisteten sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe.

Der schwerverletzte 55-Jährige wurde ins Klinikum gefahren.

Da sich der Fahrradfahrer nicht an das Geschehen erinnern kann, sucht die Polizei nun Zeugen, die den Hergang beobachtet haben oder denen in jetziger Kenntnis der Umstände, etwas aufgefallen ist.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fallersleben unter 05362/947410.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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