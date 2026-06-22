Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch - Bewohner verschreckt Einbrecher

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rothenfelde, Rothenfelder Markt 21.06.2026, 23.04 Uhr

Die Anwesenheit eines Hauseigentümers veranlasste einen Einbrecher, von seiner Tat Abstand zu nehmen.

Am Samstagabend wurde der Eigentümer eines Einfamilienhauses durch Geräusche geweckt. Als er dem Geräusch folgte, sah er vor seinem Fenster eine unbekannte Person, die versuchte, sich gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen. Der Besitzer machte auf sich aufmerksam, wodurch der Einbrecher derart verschreckt war, dass er sofort flüchtet. Die Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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