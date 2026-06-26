PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Erikaweg

15.06.2026, 00:00 Uhr - 25.06.2026, 17:54 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen dem 15. und 25.6.2026 im Erikaweg in Wolfsburg. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die unbekannten Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hauseigentümer aus und verschafften sich durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster Zugang zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchten sie alle Räume nach sich lohnender Beute und entwendeten Bargeld und Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 an die Ermittler des 2. Fachkommissariats der Polizei in Wolfsburg zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 15:37

    POL-WOB: Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei nimmt Lebensgefährten des Opfers fest

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Lessingstraße 23.06.2026, 21.20 Uhr Am Dienstagabend wurde eine 19-jährige Frau von ihrem 20 Jahre alten Lebensgefährten mit einem bisher nicht bekannten Gegenstand schwer verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort, stellte sich jedoch später der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Dienstagabend in der Wohnung der ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 14:32

    POL-WOB: Einbruch in Spielwarengeschäft - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Bauerstraße 23.06.2026, 02.15 Uhr Nach einem Einbruch in ein Spielwarengeschäft in der Bauernstraße in Helmstedt in der Nacht zu Dienstag sucht die Polizei nach weiteren Tätern. Eine Zeugin bemerkte am Dienstagmorgen die beschädigte Schaufensterscheibe und verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 14:01

    POL-WOB: Radkontrollwoche in Wolfsburg - Polizei zieht Bilanz

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Stadtmitte, Porschestraße 15.06.2026, 10.00 Uhr bis 18.06.2026, 19.00 Uhr Beamte der Wolfsburger Fahrradkontrollgruppe führten zum Thema "Mikromobilität" vergangene Woche an vier Tagen Kontrollen durch. Schwerpunkt in diesem Jahr war wieder die Fußgängerzone in der Porschestraße und die ordnungsgemäße Benutzung von Radwegen im Stadtgebiet. Insgesamt wurden 106 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren