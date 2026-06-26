Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Erikaweg

15.06.2026, 00:00 Uhr - 25.06.2026, 17:54 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es zwischen dem 15. und 25.6.2026 im Erikaweg in Wolfsburg. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die unbekannten Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hauseigentümer aus und verschafften sich durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster Zugang zum Inneren des Hauses. Dort durchsuchten sie alle Räume nach sich lohnender Beute und entwendeten Bargeld und Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 an die Ermittler des 2. Fachkommissariats der Polizei in Wolfsburg zu wenden.

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