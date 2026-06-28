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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrer mit 1,94 Promille leistet Widerstand

Helmstedt (ots)

Am Freitag, dem 26.06.2026, wurde der Polizei Helmstedt gegen 22:40 Uhr der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt im Innenstadtbereich gemeldet. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte zuvor einen Volvo gemeldet, der auffällig langsam unterwegs gewesen sei. Zudem sei das Fahrzeug in den Grünstreifen geraten und habe beinahe einen Leitpfosten touchiert. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte den Pkw schließlich in der Saarstraße anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Der 61-jährige Fahrzeugführer aus Offleben verweigerte zunächst die Aushändigung seiner Ausweisdokumente und stellte die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahmen mehrfach in Frage. Erst nach wiederholter Aufforderung kam er den Anweisungen der Beamten nach und legte seine Personalpapiere vor.

Bereits zu diesem Zeitpunkt stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch sowie körperliche Ausfallerscheinungen fest. Zudem versuchte der Mann im weiteren Verlauf, Einfluss auf den meldenden Zeugen zu nehmen, was durch die Beamten unterbunden wurde. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille.

Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 61-Jährige verweigerte die Durchführung der Maßnahme, sodass unmittelbarer Zwang durch die Polizeibeamten angewendet werden musste, da er sich der Maßnahme aktiv widersetzte.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Helmstedt
Am Ludgerihof 2
05351 5210

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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