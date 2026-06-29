Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorrollerfahrer flüchtet vor polizeilicher Kontrolle

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Königsberger Straße

26.06.2026, 20:06 Uhr

Ein 16-Jahre alter Motorrollerfahrer entzog sich am Freitagabend einer Verkehrskontrolle der Polizei und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet, wobei er einen Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen verursachte. Verletzt wurde niemand.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Wolfsburger Polizei befuhr die Laagbergstraße in Richtung Innenstadt, als ihnen zwei Motorrollerfahrer mit erhöhter Geschwindigkeit entgegenkamen. Die Beamten entschlossen sich, die beiden Rollerfahrer zu kontrollieren. Als die Beamten den Funkstreifenwagen wendeten, bemerkten sie, dass die beiden Rollerfahrer ihre Geschwindigkeit noch weiter erhöhten. Die Polizeibeamten folgten den beiden Rollerfahrern und gaben ihnen mittels deutlicher Anhaltesignale zu verstehen, dass sie stehenbleiben sollen. Dem kamen die beiden Rollerfahrer nicht nach. In Höhe der Kreuzung zur Wohltbergstraße überfuhren die beiden eine rote Ampel und teilten sich daraufhin auf, wobei einer der beiden in die Stadtwaldstraße und der andere in die Wohltbergstraße abbog. Die Beamten folgten dem Rollerfahrer, der in die Wohltbergstraße eingefahren war, mit ausreichendem Abstand und gaben ihm auch hier unter anderem durch die Nutzung einer Lautsprecherdurchsage in Verbindung mit optischen Anhaltsignalen zu verstehen, dass er anhalten solle. Der Rollerfahrer drehte sich immer wieder nach dem Funkstreifenwagen um und setzte seine Flucht mit hoher Geschwindigkeit fort, wobei er mehrfach geltende Verkehrsregeln brach und den Straßenverkehr gefährdete.

Im Bereich der Königsberger Straße gelang es den Beamten, den Roller zu überholen. Nachdem ein ausreichender Sicherheitsabstand zum Roller aufgebaut worden war, verringerten die Beamten langsam ihre Geschwindigkeit, um den Rollerfahrer auszubremsen. Obwohl der Rollerfahrer zunächst ebenfalls seine Geschwindigkeit reduzierte, versuchte er plötzlich unvermittelt, den Streifenwagen rechtsseitig durch das Überfahren eines Grünstreifens zu überholen. Hier kam er jedoch an einem Bordstein ins Straucheln und kollidierte in der Folge seitlich mit dem Streifenwagen, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Rollerfahrer blieb unverletzt. Ihm wurden im Anschluss Handfesseln angelegt.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen bemerkten die Beamten bei dem 16-Jährigen deutliche Anzeichen, die auf einen Konsum berauschender Mittel vor Fahrtantritt hindeuteten. In der Folge ordnete der zuständige Richter des Amtsgerichts Braunschweig eine Blutentnahme bei dem 16-Jährigen an, die im Anschluss im Wolfsburger Klinikum durchgeführt wurde. Des Weiteren wurden der beschädigte Motorroller sowie die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei Wolfsburg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem zweiten, flüchtigen Rollerfahrer geben können. Dieser war männlich, etwa 16 - 20 Jahre alt, trug einen schwarzen Helm und fuhr einen dunkelgrünen Motorroller. Sein Sozius war weiblich, etwa 16-18 Jahre alt und trug ebenfalls einen schwarzen Helm. Hinweise werden unter der Rufnummer 05361-46460 entgegengenommen.

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