Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vermisster aus Fallersleben leblos aufgefunden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben-West, 30.06.2026

In der Nacht zum Dienstag wurde der seit dem 28.06.2026 vermisste Herr G. leblos auf einem Feld südlich der Gifhorner Straße aufgefunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

In den vergangenen Tagen wurden intensive polizeiliche Suchmaßnahmen nach dem Vermissten mit einer Vielzahl an Einsatzkräften durchgeführt. Dabei kamen unter anderem Dienstpferde, Diensthunde und ein Mantrailer zum Einsatz. Weiterhin wurden die Suchmaßnahmen durch die Berufsfeuerwehr Wolfsburg durch den Einsatz von Drohnen unterstützt.

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