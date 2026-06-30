PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vermisster aus Fallersleben leblos aufgefunden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben-West, 30.06.2026

In der Nacht zum Dienstag wurde der seit dem 28.06.2026 vermisste Herr G. leblos auf einem Feld südlich der Gifhorner Straße aufgefunden.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

In den vergangenen Tagen wurden intensive polizeiliche Suchmaßnahmen nach dem Vermissten mit einer Vielzahl an Einsatzkräften durchgeführt. Dabei kamen unter anderem Dienstpferde, Diensthunde und ein Mantrailer zum Einsatz. Weiterhin wurden die Suchmaßnahmen durch die Berufsfeuerwehr Wolfsburg durch den Einsatz von Drohnen unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 11:41

    POL-WOB: Motorrollerfahrer flüchtet vor polizeilicher Kontrolle

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Königsberger Straße 26.06.2026, 20:06 Uhr Ein 16-Jahre alter Motorrollerfahrer entzog sich am Freitagabend einer Verkehrskontrolle der Polizei und flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet, wobei er einen Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen verursachte. Verletzt wurde niemand. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 11:30

    POL-WOB: Unbekannte brechen in Reihenhaus ein

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, Bruchgartenweg 25.06.2026, 19:00 Uhr - 26.06.2026, 12:15 Uhr Unbekannte brachen zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag in ein Reihenhaus in der Straße Bruchgartenweg in Vorsfelde ein. Sie entwendeten Bargeld. Eine Angehörige, die sich während der urlaubsbedingten Abwesenheit ihrer Verwandten um das Haus kümmerte, bemerkte den Einbruch und informierte umgehend die Polizei. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren