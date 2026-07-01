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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Exhibitionist zeigt sich Mädchen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieverhagen

29.06.2026, 08:10 Uhr

Am Montagmorgen zeigte sich ein bislang unbekannter Täter in der Straße Klieverhagen in exhibitionistischer Weise einem 11-jährigen Mädchen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die 11-Jährige auf dem Weg zur Schule, als sie in Höhe des TV Jahn ein roter PKW überholte. Als sie einen schmalen Weg in Richtung des dortigen Spielplatzes weiterging, bemerkte sie plötzlich, wie der Mann, der zuvor aus dem roten Fahrzeug ausgestiegen war, hinter ihr herlief. Als er sich unmittelbar vor dem Mädchen befand, dreht er sich um und zeigte sich ihr in schamverletzender Art und Weise. Die 11-Jährige ignorierte den Mann und setzte ihren Weg zur Schule zügig fort, woraufhin sich der Unbekannte in unbekannte Richtung entfernte.

Der unbekannte Mann war mittleren Alters und mit einer beigefarbenen Hose sowie einem roten Hemd mit kurzen Ärmeln bekleidet. Darüber hinaus hatte er graumelierte, kurze Haare.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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