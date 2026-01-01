Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei in Siegen-Wittgenstein verlebt relativ ruhige Silvesternacht - ein möglicherweise vorsätzlich herbeigeführter Verkehrsunfall mit zwei Verletzten sorgte aber für Arbeit und Aufregung -#polsiwi

Siegen-Wittgenstein / Kreuztal-Bockenbach (ots)

55 Einsätze mit Silvesterbezug, das ist die positive Bilanz der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein zum neuen Jahr.

Insgesamt musste die Polizei zu etwas mehr als 100 Einsätzen ausrücken, aber nur rund die Hälfte der Einsätze wiesen einen Zusammenhang zu Silvester auf.

So gab es zum Beispiel nach bisherigen Erkenntnissen nur zwei gefährliche Körperverletzungsdelikte kreisweit mit Bezug zu den Feierlichkeiten. Bei einer wechselseitigen Körperverletzung unter Familienangehörigen kam es dabei in Siegen zu zwei leicht verletzten Beteiligten. Bei dem zweiten Delikt gerieten in einem Lokal in der Siegener Innenstadt zwei Gäste in einen Streit. Ein 37-Jähriger hatte dabei einen Schlag mit einer Flasche auf den Hinterkopf erhalten und wurde dabei ebenfalls leicht verletzt.

Bei allen Einsätzen und Personenkontrollen kam es kreisweit lediglich zu neun Platzverweisen und zwei Ingewahrsamnahmen. Erfreulich: Es kam nach bisherigen Kenntnisstand zu keinen Übergriffen gegen Rettungs- oder Einsatzkräften.

In 20 Fällen gingen Notrufe ein, bei denen die Anrufenden jeweils ein Brandgeschehen meldeten. In den meisten Fällen gingen diese glimpflich und ohne Schaden aus, zum Beispiel, wenn Kartonreste Feuer fingen und das Feuer nicht auf weitere Gegenstände übergriff. Mit jetzigem Stand musste in fünf Fällen eine Anzeige beziehungsweise ein Bericht gefertigt werden. Größere Schäden sind aber auch hierbei nicht bekannt geworden. In einem Fall in Netphen-Salchendorf wurde allerdings nach einem Containerbrand eine Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen.

Darüber hinaus kam es nach bisherigen Erkenntnissen in der Silvesternacht zu mehreren angezeigten Sachbeschädigungen. In Siegen-Trupbach wurde mittels Feuerwerkskörper das Fenster einer Gaststätte beschädigt. In Eiserfeld beschädigten Unbekannte mit Böllern einen Wurstautomaten. In Niederschelden kam es zu erheblichem Sachschaden, als Unbekannte einen Feuerwerkskörper unterhalb eines im Carport abgestellten Pkw deponierten.

Ein Verkehrsunfall in Kreuztal-Bockenbach sorgte allerdings für Aufsehen. In der Straße In der Ickenbach hat in der Nacht ein 60-jähriger Mann mit seinem Auto mehrere Fußgänger erfasst.

Bei der Polizei ging der Notruf in der Neujahresnacht um 01:27 Uhr ein. Ein Pkw soll in der Nähe der Lindenhütte, wo eine private Silvesterfeier stattfand, mindestens zwei Personen angefahren haben. Nach nur knapp sechs Minuten trafen die ersten Einsatzkräfte der Polizei vor Ort ein. Diese stellten fest, dass ein Renault Zoe drei Fußgänger erfasst hatte. Dabei erlitt ein 22-jähriger Mann schwere, ein 23-jähriger und ein 25-jähriger Mann leichte Verletzungen.

Vor Ort ergaben sich Hinweise, wonach der 60-jährige Renault-Fahrer mit Gästen der Feier in Streit geraten war. Dabei ging es um den entlaufenen Hund des 60-Jährigen, der von Gästen aufgefunden wurde. Hiervon erfuhr der 60-Jährige und er wollte vor Ort seinen Hund abholen. Dabei gerieten letztlich die Beteiligten in einen verbalen Streit. Laut Zeugen soll der 60-Jährige dann mit seinem Fahrzeug gezielt auf die drei Personen zugefahren sein. Der 60-Jährige hingegen gab an, dass er von den Gästen attackiert worden sei. Die Einsatzkräfte stellten bei der Kontrolle des Renault-Fahrers fest, dass dieser alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,9 Promille.

Wegen des Verdachts des "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" nahmen die Polizeibeamten den 60-Jährigen zunächst vorläufig fest. Auf der Polizeiwache in Siegen erfolgte eine Blutprobenentnahme. Den Renault stellten die Beamte zur weiteren Beweissicherung sicher. Bei der Unfallaufnahme wurde die Kreispolizeibehörde durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei unterstützt.

Die Aufnahme und die Ermittlungen sind noch im vollen Gange. Nach jetzigem Stand ist der 22-Jährige, der mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, nicht schwerst- beziehungsweise lebensgefährlich verletzt worden. Der 60-jährige Fahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach erfolgter Ausnüchterung entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell