Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
POL-PIWFB: Kupferdiebstahl Friedhof
Schmalenberg (ots)
Von Dienstag, den 26.05.26, auf Mittwoch, den 27.05.2026, wurden auf dem Friedhof in Schmalenberg diverse Kupfer-/ Bronzegegenstände wie Vasen, Übertöpfe und Grablichter durch unbekannte Täter entwendet. Sollte Jemand in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Friedhofes oder auch in der Ortslage Schmalenberg gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel.:0631-36915499 oder E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de /piwfb
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