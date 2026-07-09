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POL-WOB: Öffentlichkeitsfahndung: 44-jähriger Mann aus Helmstedt vermisst - Polizei bittet um Hinweise

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Helmstedt (ots)

Helmstedt, 09.07.2026

Seit Dienstagabend, 30. Juni 2026, wird der 44-jährige Herr F. aus Helmstedt vermisst. Bisherige intensive Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ Herr F. am späten Abend des 30. Juni seine gewohnte Umgebung. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Trotz intensiver Suchmaßnahmen der Polizei - unter anderem unter dem Einsatz von Drohnen, Suchhunden (Mantrailer) und spezialisierten Spürhunden - konnte der 44-Jährige bislang nicht angetroffen werden.

Am Freitagmorgen, 3. Juli 2026, wurde im Lappwald in einem Waldstück zwischen der 1. Walbecker Warte und der 2. Walbecker Warte das Fahrrad, persönliche Gegenstände sowie die Bekleidung des Vermissten aufgefunden.

Herr F. ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und kurze, dunkelbraune Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem schwarzen T-Shirt, einem orange-schwarz karierten Hemd, einer kurzen Jeanshose sowie auffälligen roten Schuhen bekleidet.

Zeugen, die Herrn F. seit dem 30. Juni 2026 gesehen haben oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

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