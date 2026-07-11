Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei stoppt E-Scooterfahrer mit Messer und Cannabis

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Conringstraße, 11.07.2026, 03:00 Uhr Im Rahmen der Streifentätigkeit kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Helmstedt in der Nacht zu Samstag einen 37-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Conringstraße. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Helmstedter ein griffbereit in der Hosentasche mitgeführtes Einhandmesser fest. Das Messer wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Im Zuge der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem Cannabisblüten in der Jackentasche des 37-Jährigen. Im Verlauf der Kontrolle räumte der Mann ein, die Cannabisblüten gemeinsam mit einem Freund konsumieren zu wollen. Auf Nachfrage gab er außerdem an, bereits am selben Morgen zwei bis drei Joints konsumiert zu haben.

Da sich der Verdacht ergab, dass der Mann den E-Scooter unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatte, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung berauschender Mittel eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde im Klinikum Helmstedt eine Blutprobe entnommen.

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