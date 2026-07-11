Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Beleidigung, Bedrohung und Messer sichergestellt

Helmstedt (ots)

In der Nacht zu Samstag, dem 11.07.2026, kam es in der Helmstedter Innenstadt zu mehreren polizeilichen Einsätzen. Gegen 01:45 Uhr befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Helmstedt den Papenberg. Hierbei wurden die Polizeibeamten unvermittelt und offensichtlich grundlos von einem 30-jährigen Mann aus Süpplingen beleidigt, indem dieser den Polizeibeamten eine ehrverletzende Geste zeigte.

Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, flüchtete dieser in ein nahegelegenes Restaurant und versteckte sich dort. Im Rahmen der Fahndung konnte der 30-Jährige schließlich in den Räumlichkeiten des Restaurants angetroffen und kontrolliert werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich der Beschuldigte derzeit in einer laufenden Bewährungszeit befindet. Das erneute strafbare Verhalten könnte nun bewährungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Während dieses Einsatzes wurden die Polizeibeamten von einem Bürger auf einen weiteren Vorfall aufmerksam gemacht. Der Hinweisgeber gab an, kurz zuvor von einem Mann bedroht worden zu sein, der ein Messer mitgeführt haben soll. Der Zeuge zeigte auf einen 18-jährigen Helmstedter, der daraufhin von den Einsatzkräften kontrolliert wurde.

Bei der Kontrolle wurde ein Messer aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem den Verdacht, dass der 18-Jährige zuvor auf dem belebten Papenberg eine Person mit dem Messer bedroht hatte. Das Messer wurde beschlagnahmt. Gegen den 18-jährigen Helmstedter wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell