PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Umspannwerk

Wolfsburg (ots)

Am Samstagabend ist es m Wolfsburger Stadtteil Hattorf zu einem Einbruch in ein Umspannwerk gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über einen Zaun zutritt zum Gelände und hatte es hier auf Buntmetall abgesehen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzte. Die Fahndung führte jedoch vorerst nicht zum Erfolg. In Tatortnähe konnte jedoch ein Transporter mit tatrelevantem Inhalt festgestellt werden. Dieser war verunfallt und wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Leitstelle

Telefon: 05361/4646-210
E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 16:57

    POL-WOB: Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei nimmt drei Tatverdächtige vorläufig fest

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Tiergartenbreite, Schulenburgallee 18.07.2026, 02.53 Uhr In der Nacht zu Samstag kam es auf einem Spielplatz an der Schulenburgallee zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Drei Tatverdächtige (21, 26 und 32 Jahre) wurden vorläufig festgenommen. Gegen ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 14:02

    POL-WOB: Falscher Schrottsammler bestiehlt Seniorin - Polizei sucht Zeugen

    Lehre (ots) - Lehre, Flechtorf 14.07.2026, 11.45 Uhr Am Dienstagmittag nutzte ein unbekannter Täter in Flechtorf die Gutgläubigkeit einer Seniorin aus und entwendete Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen zu einem möglichen Mittäter dauern an. Die ältere Dame befand sich zur Mittagszeit in ihrem Garten, als sie von einem unbekannten Mann ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 14:23

    POL-WOB: Kleinkraftrad-Fahrer gefährden Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Porschestraße 03.07.2026, 23.14 Uhr Zwei bislang unbekannte Fahrer von Kleinkrafträdern fuhren am späten Freitagabend (03.07.2026) mehrfach in verkehrsgefährdender Weise durch die Wolfsburger Innenstadt und entzogen sich einer Polizeikontrolle. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen sowie einem gefährdeten Fußgänger. Gegen 23:14 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren