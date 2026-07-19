Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Umspannwerk

Wolfsburg (ots)

Am Samstagabend ist es m Wolfsburger Stadtteil Hattorf zu einem Einbruch in ein Umspannwerk gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über einen Zaun zutritt zum Gelände und hatte es hier auf Buntmetall abgesehen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzte. Die Fahndung führte jedoch vorerst nicht zum Erfolg. In Tatortnähe konnte jedoch ein Transporter mit tatrelevantem Inhalt festgestellt werden. Dieser war verunfallt und wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig sichergestellt.

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