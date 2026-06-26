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Polizei Wuppertal

POL-W: W Vermisstensuche nach der 79-Jährigen Hannelore L. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

POL-W: W Vermisstensuche nach der 79-Jährigen Hannelore L. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe
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Wuppertal (ots)

Seit dem Vormittag (26.06.2026, 11:00 Uhr) wird die 79-Jährige Hannelore L. aus Wuppertal vermisst. Zuletzt wurde sie an ihrer Unterbringung in der Bahnstraße in Vohwinkel gesehen.

Die Vermisste hat blondes, schulterlanges Haar. Zuletzt war sie mit einem beigen Dirndl und einer blauen Jeans bekleidet. Zudem führte sie eine rote Handtasche mit sich.

Hannelore L. ist dement und möglicherweise räumlich und zeitlich nicht orientiert.

Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202 284 0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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