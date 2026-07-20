Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in ein Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hellwinkel, Anemonenweg

17.07.20926, 23.59 Uhr bis 18.07.2026, 12.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag in ein Restaurant im Anemonenweg ein und entwendeten eine geringe Summe Bargeld.

Die Inhaberin des Restaurants entdeckte Samstagmittag den Einbruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach dem Auffinden von Bargeld nahmen sie dieses an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

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