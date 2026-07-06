Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl vom Gelände eines Autohauses

Am Sonntag, den 05.07.2026, begaben sich zwischen 17:50 Uhr und 19:30 Uhr zwei unbekannte männliche Personen auf das Gelände eines Autohauses am Südring. Hier begaben sie sich zielgerichtet zu einer im Bau befindlichen Halle und entwendeten nicht näher bekannte Gegenstände. Im Anschluss flüchtete sie mit einem PKW in unbekannte Richtung. Zu einer gleichgelagerten Tat kam es bereits am 24.06.2026. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren Kupferkabel das Ziel der Täter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Lohne - Poser driftet über Parkplatz und durch Kreisverkehr

Am Sonntag, den 05.07.2026, konnte eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:40 Uhr beobachten, wie sich ein 24-jähriger PKW-Führer aus Steinfeld driftender Weise zwei Runden durch einen Kreisverkehr im Bereich der Vechtaer Straße bewegte. Als der Steinfelder den Streifenwagen bemerkte, unterbrach er sein Fahrmanöver und verlor kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug, kam quer zur Fahrbahn stehend zum Stillstand. Zuvor war der genannte Fahrzeugführer bereits gegen 23:30 Uhr driftender Weise und starken Lärm verursachend auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Münsterstraße in Vechta in Erscheinung getreten. Mit dem 24-Jährigen wurde ein ausführliches Gespräch über das richtige Verhalten im Straßenverkehr geführt. Um dem Nachdruck zu verleihen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren in zwei Fällen eingeleitet.

Lohne - Zeugenaufruf infolge einer Auseinandersetzung auf Parkplatz

Bereits am 19.05.2026 kam es gegen 18:20 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung und einem sich anschließenden Bedrohungssachverhalt zwischen einem 27-jährigen und einem 30-jährigen Mann aus Lohne auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Brinkstraße. Nach Zeugenaussagen soll der 27-jährige Lohner nach bisherigem Ermittlungsstand im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer gezückt und den 30-jährigen Mann damit bedroht haben. Zum Zeitpunkt dieses Sachverhaltes sollen sich zahlreiche Personen im Umfeld des Parkplatzes aufgehalten haben. Eine Person sei dabei beobachtet worden, die das Tatgeschehen mit einem Smartphone gefilmt haben könnte. Diese wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

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