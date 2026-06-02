Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.06.2026

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall nach Überholen trotz Gegenverkehrs.

Salzgitter, Heerte, Diebesstieg, 01.06.2026, 13:30 Uhr.

Ein 65-jähriger Fahrer eines Pkw setzte zum Überholen eines Lkw im Bereich einer Kurve an. Während des Überholvorganges kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw eines 76-jährigen Mannes. Durch den Unfall wurde ein weiterer dem geschädigten Fahrzeug folgender Pkw leicht beschädigt. Aufgrund der Frontalkollision erlitten beide Fahrer Verletzungen. Zum Verletzungsgrad können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Beteiligten mussten im hiesigen Klinikum ärztlich versorgt werden. Die Polizei sperrte die Unfallstelle komplett für den Fahrzeugverkehr. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von mindestens 20.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt den Unfallverursacher.

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