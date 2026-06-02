Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 02.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten

Wolfenbüttel, Hauptstraße Ecke Groß Stöckheimer Weg, 01.06.2026 gegen 07:30 Uhr

Ein 29-Jähriger befuhr die Hauptstraße mit seinem PKW (Mitsubishi) in Fahrtrichtung Wolfenbüttel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW (Opel) einer 49-jährigen Fahrzeugführerin, welche vom Groß Stöckheimer Weg auf die Hauptstraße einfuhr.

Der 29-jährige Fahrer des Mitsubishi erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Die 49-jährige Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Beide wurden dem Klinikum Wolfenbüttel zugeführt.

Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Gesamtschaden in Höhe von circa 9000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell