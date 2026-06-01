Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Peine und Staatsanwaltschaft Hildesheim vom 01.06.2026: 17-Jähriger mit Messer verletzt --KORREKTUR--

Peine (ots)

Am 31.05.2026 gegen 16:15 Uhr gerieten zwei Jugendliche am Bahnhof Peine in Streit. Dabei wurde der 17-Jährige von einem 14-jährigen Jugendlichen mit einem Messer verletzt. Der 14-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß. Das Opfer wurde ins Peiner Klinikum transportiert. Er erlitt potentiell lebensbedrohliche Verletzungen, es besteht aber keine Lebensgefahr. Der Beschuldigte wurde zwischenzeitlich ermittelt und vorläufig festgenommen. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Hildesheim.

--In einer vorigen Meldung wurde fälschlicherweise der 30.05. als Tattag genannt.--

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