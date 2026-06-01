Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 01.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wolfenbüttel, Ahlum, Wolfenbütteler Straße

Am 31.05.2026 konnte ein beschädigtes Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel festgestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem unbekannten Zeitpunkt zum Verkehrsunfall mit dem Verkehrszeichen.

Hierbei wurde das beteiligte Fahrzeug mutmaßlich im Bereich der Front nicht unerheblich beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Es wurden dunkelgrüne Fahrzeugteile aufgefunden und sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Wolfenbüttel, unter der 05331 9330 zu wenden.

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