Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt und - Thiede vom 31.05.2026

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Salzgitter-Lebenstedt (ots)

29.05.2026, 21:05 Uhr - 30.05.2026 07:45 Uhr, Forellenweg, 38226 Salzgitter (202600633777)

Eine derzeit noch unbekannte Täterschaft hat sich in einem Jugendzentrum an genannter Tatörtlichkeit nach Ende der abendlichen Öffnungszeit einschließen lassen. Im Tatzeitraum wurde gezielt nach Bargeld gesucht, wobei kein Diebesgut erlangt werden konnte. Beim Verlassen des Jugendzentrums wurde die Eingangstür von innen aufgetreten und der Tatort in unbekannte Richtung verlassen. Dabei ist ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Zeugen, die Hinweise auf die noch unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

26.05.2026, 00:00 Uhr, 30.05.2026, 15:20 Uhr, Bohnenweg, 38226 Salzgitter, Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen (202600634994, 202600635035)

Im angegebenen Tatzeitraum kommt es zu mindestens zwei Sachbeschädigungen durch Zerstechen der Reifen von dort geparkten Pkw. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten keine weiteren Hinweise auf die noch unbekannte Täterschaft erlangt werden. Es war lediglich auffällig, dass die Reifen jeweils mit einem ähnlich spitzen Gegenstand beschädigt worden sind. Zeugen, die Hinweise auf die noch unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen

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