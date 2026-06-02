Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 02.06.2026: Schwerer Verkehrsunfall in Peine - alle Insassen flüchten

Peine (ots)

Am frühen Morgen des 02.06.2026 gegen 04:45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei in Peine, dass auf dem Sundernweg, nahe des Eixer Sees, ein Auto verunfallt sei, allerdings seien keine Insassen am Unfallort. Vor Ort zeigte sich, dass ein Opel in Fahrtrichtung Eixe von der Fahrbahn abgekommen ist und dabei mindestens einen Straßenbaum touchiert hat. Der Wagen war so schwer beschädigt, dass mögliche Insassen wahrscheinlich verletzt worden sind. Ein Streifenwagen der Polizei Peine stellte auf der Anfahrt zum Unfallort zwei Personen fest, die sich als Insassen des Autos herausstellten. Die Männer, 22 und 19 Jahre alt, waren offensichtlich so schwer verletzt, dass Rettungswagen gerufen werden mussten und sie in Krankenhäuser gebracht wurden. Nach einer kurzen Befragung war zu vermuten, dass keiner der Beiden den Wagen gefahren sei. Daher schloss sich eine weitere Absuche im Umfeld des Unfallortes an. Zur Unterstützung wurde auch eine Drohne des Roten Kreuzes eingesetzt. Diese Absuche verlief letztendlich ergebnislos. Nach weiteren Ermittlungen konnte ein 22-jähriger Mann als Fahrer festgestellt werden. Auch er war verletzt und offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden Strafverfahren eingeleitet.

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