PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 07.08.2026

Goslar (ots)

Bezug zur Pressemitteilung vom 03.08.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6325860

Brand in Halle im Goslarer Stadtteil Baßgeige - Technischer Defekt als Ursache festgestellt

Nach dem Brand einer Halle in der Baßgeige am 02.08.2026 sind die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das Feuer auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Die Polizei führt in dieser Sache keine weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Goslar mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Goslar
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 16:09

    POL-GS: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

    Goslar (ots) - Am 05.08.2026, gegen 14:00 Uhr, wurden die Polizei Bad Harzburg, die Feuerwehr Westerode sowie der Rettungsdienst des Landkreises Goslar zu einem Verkehrsunfall auf der K46 zwischen Bettingerode und der L501 alarmiert. Ein 83-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Harz verlor in einer Linkskurve, vermutlich aus Unachtsamkeit, die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 04.08.2026

    Goslar (ots) - Fahrraddiebstahl in Altenheim - Polizei sucht Zeugen Am Montagabend wurde zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr ein Fahrrad aus dem Außenbereich eines Altenheims im Goslarer Stadtteil Rammelsberg entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Bislang unbekannte Täter entwendeten es dennoch. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 13:00

    POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 04.08.2026

    Goslar (ots) - Fußgänger am Zebrastreifen von PKW erfasst - schwer verletzt Am 03.08.2026 um 11:50 Uhr befährt eine 75-jährige Dame mit ihrem PKW die Bornhäuser Straße in Richtung der Frankfurter Straße. Ein 71-jähriger Fußgänger möchte den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung des Schützenplatzes nutzen, was die PKW-Fahrerin aus Unachtsamkeit übersieht. Es kommt zur Kollision, wodurch der Fußgänger u.a. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren