POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 07.08.2026
Goslar (ots)
Bezug zur Pressemitteilung vom 03.08.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6325860
Brand in Halle im Goslarer Stadtteil Baßgeige - Technischer Defekt als Ursache festgestellt
Nach dem Brand einer Halle in der Baßgeige am 02.08.2026 sind die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das Feuer auf einen technischen Defekt zurückzuführen.
Die Polizei führt in dieser Sache keine weiteren Ermittlungen.
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