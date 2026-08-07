Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 07.08.2026

Goslar (ots)

Bezug zur Pressemitteilung vom 03.08.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/6325860

Brand in Halle im Goslarer Stadtteil Baßgeige - Technischer Defekt als Ursache festgestellt

Nach dem Brand einer Halle in der Baßgeige am 02.08.2026 sind die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das Feuer auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

Die Polizei führt in dieser Sache keine weiteren Ermittlungen.

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