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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 04.08.2026

Goslar (ots)

Fußgänger am Zebrastreifen von PKW erfasst - schwer verletzt

Am 03.08.2026 um 11:50 Uhr befährt eine 75-jährige Dame mit ihrem PKW die Bornhäuser Straße in Richtung der Frankfurter Straße. Ein 71-jähriger Fußgänger möchte den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung des Schützenplatzes nutzen, was die PKW-Fahrerin aus Unachtsamkeit übersieht. Es kommt zur Kollision, wodurch der Fußgänger u.a. schwere Kopfverletzungen erleidet. Zur Versorgung des Verletzten landet anschließend ein Rettungshubschrauber auf dem Schützenplatz. Zur weiteren medizinischen Versorgung wird er -nach derzeitigem Kenntnisstand außer Lebensgefahr- einem Krankenhaus zugeführt. Durch die Kollision ist auch ein Sachschaden an dem PKW entstanden, dieser wird auf etwa 2000EUR geschätzt.

Gegen die Dame wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. i.A. Renner, PHK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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